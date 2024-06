Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN, qui s'élève déjà à 9 points à Livarot-Pays-d'Auge entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à près de 30% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un précédent précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives à Livarot-Pays-d'Auge, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 23,36% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 26,48% pour Nathalie Porte (Les Républicains) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant cette fois la première place au binôme LREM (51,27%). C'est ainsi Jérémie Patrier-Leitus (LREM) qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

11:02 - Livarot-Pays-d'Auge et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

La démographie et le contexte socio-économique de Livarot-Pays-d'Auge déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Avec 32% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 12,98%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (65,43%) souligne l'importance des thématiques de logement et d'urbanisme. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (33,61%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 2 313 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,56%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,17%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 16,31%, comme à Livarot-Pays-d'Auge, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.