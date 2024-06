En direct

19:49 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Loiron-Ruillé à la loupe La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, avance sans garantie. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 23,24% des bulletins dans la localité. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment cumulé 9,97% à Loiron-Ruillé le 9 juin. Mais la gauche pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin du jour, puisque l'union renouvelée s'élève virtuellement à 19% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national a vivement progressé à Loiron-Ruillé Que conclure de l'ensemble de ces chiffres ? Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été arrachés par le RN dans la localité entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On peut donc juger possible (certes imprudemment) que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance du Rassemblement national dans la moyenne à Loiron-Ruillé le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus évident encore, au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est notable. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, l'a emporté aux élections du Parlement européen à Loiron-Ruillé. Le mouvement glanait 32,77% des suffrages, soit 309 voix, devant Valérie Hayer à 25,34% et Raphaël Glucksmann à 9,97%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Loiron-Ruillé au premier tour de la dernière présidentielle L'élection présidentielle est certainement la principale clé pour juger une tendance politique locale. Loiron-Ruillé avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 23,38%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, crédité de 36,95% des voix. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 15,13% et 4,87% des suffrages. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 36,96% contre 63,04%.

12:32 - Des législatives positives pour le clan macroniste la dernière fois Le RN ne convainquait pas dans la commune de Loiron-Ruillé en 2022, lors des élections des députés, avec 17,57% au premier tour, contre 51,25% pour Yannick Favennec (Ensemble !), Loiron-Ruillé votant pour la 3ème circonscription de la Mayenne. La circonscription avait d'ailleurs élu son député dès le premier round.

11:02 - Élections législatives à Loiron-Ruillé : impact de la démographie et de l'économie locale La structure démographique et socio-économique de Loiron-Ruillé façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 4,0% et une densité de population de 112 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2070,3 €/mois montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 915 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (8,13%) révèle des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,23%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Loiron-Ruillé mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,88% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Les législatives sont lancées à Loiron-Ruillé : scrutin en cours Comment votent habituellement les habitants de cette localité ? A l'occasion des précédentes européennes, 53,62% des personnes habilitées à voter à Loiron-Ruillé avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 54,41% pour le scrutin de 2019. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 21,25% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec une abstention de 22,62% au premier tour. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent fréquemment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle changer pour les législatives ?