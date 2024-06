Résultat des législatives à Lombers : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Lombers dans la moyenne française concernant Jordan Bardella aux européennes Regarder un peu moins loin en arrière apparaît comme encore plus avisé au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail, 179 électeurs de Lombers ont en effet été séduits par la liste RN il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, a séduit ainsi 33,84% des votes contre Valérie Hayer à 13,04% et Raphaël Glucksmann à 13,04%.

14:32 - Lombers avait voté Macron lors de l'élection présidentielle Le choix de celui qui va présider la France est certainement la clé pour évaluer une tendance politique locale. Lombers avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 23,23%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, bénéficiant de 23,67% des suffrages. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec 14,72% et 11,83% des suffrages. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 46,1% contre 53,9%.

12:32 - Le parti présidentielle en tête au premier tour des législatives 2022 à Lombers Le verdict du plus récent scrutin législatif est un précédent clé au moment des élections qui se jouent. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Lombers, récoltant 18,03% des suffrages sur place, contre 21,67% pour Muriel Roques-Etienne (La République en Marche). Cette entrée en matière difficile n'empêchera pas le RN de remporter la victoire locale au second tour avec 18,03%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Lombers Quel portrait faire de Lombers, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 8,25% d'agriculteurs pour 1 106 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 83 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 615 foyers fiscaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (81,09%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, dont 32,86% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 41,09% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 313,86 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Lombers incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en constante évolution.

09:32 - La mobilisation des citoyens aux législatives à Lombers À Lombers, l'un des facteurs déterminants de ces élections législatives 2024 sera sans nul doute le niveau d'abstention. Les campagnes pour faire "barrage" à l'extrême-droite sont susceptibles de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Lombers. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 82,04% des personnes en âge de voter dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 79,95% au deuxième tour, ce qui représentait 698 personnes. En comparaison, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 55,73% au premier tour. Au deuxième tour, 54,36% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Lombers ? Quel député se substituera à Frédéric Cabrolier dans la 1ère circonscription du Tarn ?