En direct

19:39 - Un vote de gauche estimé entre 21% et 23% à Longchamp pour ces législatives La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors des élections de 2024 ? A l'issue du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 23,06% des bulletins dans la commune. Aux élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 8,91% à Longchamp. Mais on peut en revanche estimer un score de 21% pour la gauche pour ce premier round dans la cité, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (6,3%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,13%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (3,04%).

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 14 points à Longchamp Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale semble bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà récupéré 14 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN termine à près de 35% à Longchamp ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Longchamp le 9 juin ? Le résultat de ce dimanche 30 juin sera peut-être raccord avec le verdict établi le 9 juin dernier. Il y a quelques semaines en effet, à Longchamp, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, avec 46,52% des suffrages devant Valérie Hayer à 13,48% et Raphaël Glucksmann à 8,91%. Ce qui correspond à 214 votes dans la cité.

14:32 - Quel a été le verdict de la présidentielle 2022 à Longchamp ? La ville de Longchamp avait plébiscité Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République de 2022. La patronne de l'ancien FN prenait une avance notable avec 35,89% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 26,26% et 17,18% des voix. Longchamp n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 5,17% des suffrages. Pour le 2e tour de l'élection, c'est aussi la cheffe de l'ancien FN qui gagnait avec 54,38%, devant Emmanuel Macron à 45,63%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori au premier tour Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera un enseignement majeur pour ces élections législatives 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Le Rassemblement national parvenait en première position à Longchamp il y a deux ans lors des législatives. C'est en effet Dominique-Alexandre Bourgois qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 27,76% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription de la Côte-d'Or. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Fadila Khattabi (La République en Marche) chez les électeurs avec 52,35%.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Longchamp Quel portrait faire de Longchamp, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 165 habitants répartis dans 493 logements, cette localité présente une densité de 72 hab/km². Ses 37 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (87,02%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 28,81% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 50,45% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 380,33 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Longchamp, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Longchamp Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des derniers scrutins électoraux. Début juin, durant les élections européennes, 45,4% des personnes en âge de participer à une élection à Longchamp avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 45,82% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 51,02% au premier tour. Au second tour, 56% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 892 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 18,16% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 20,58% au deuxième tour.