Alors que la Nupes avait accumulé les votants lors des dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui s'avance pour ces élections. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Pour le premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 17,63% des voix dans la commune. La liste PS-Place publique de Glucksmann a plus récemment terminé à 10,06% à Longeault-Pluvault le 9 juin. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total de 19% sur place.

Que peut-on déduire de cet ensemble hétéroclite de statistiques ? Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du RN ont affiché plus de 31% des voix aux élections européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la tendance locale semble bien plus puissante. Le mouvement lepéniste a en effet déjà gagné 11 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN dépassera les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Revenir sur le séisme du 9 juin nous semble aussi pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, l'a emporté aux européennes à Longeault-Pluvault. Le mouvement séduisait 44,88% des voix, devant Valérie Hayer à 10,99% et Raphaël Glucksmann à 10,06%.

La typologie politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen avait fini première avec 35,78% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Longeault-Pluvault. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,24% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,79%. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec seulement 8,46% des suffrages. Nouveau coup de marteau au deuxième tour pour la cheffe du RN contre Macron avec une cheffe du RN à 53,56% contre 46,44%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Longeault-Pluvault : un regard sur la démographie locale

La structure démographique et socio-économique de Longeault-Pluvault détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,73% peut agir sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Avec 47,17% de population active et une densité de population de 462 habitants par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (91,04%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 475 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (3,99%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,71%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Longeault-Pluvault mettent en relief une diversité de qualifications, avec 23,28% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.