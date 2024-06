En direct

19:39 - Les supporters de la coalition de gauche très suivis La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'un leader, a des chances d'en attirer une portion. Au cours du premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 18,74% des suffrages dans la localité. Une performance à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (16,04% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,85% pour Yannick Jadot, 1,94% pour Fabien Roussel et 1,68% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 11,82% à Longecourt-en-Plaine. Mais la gauche vise bien mieux ce 30 juin, puisque la coalition ripolinée peut théoriquement atteindre 20% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 15 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Longecourt-en-Plaine Alors que conclure de cet ensemble hétéroclite de scores ? Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du Rassemblement national ont atteint plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit huit points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale apparaît plus forte encore. Le parti lepéniste a en effet déjà avancé de 15 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN arrive pas loin des 40% à Longecourt-en-Plaine ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Longecourt-en-Plaine début juin ? Le résultat qui est tombé à l'issue des élections il y a quelques jours est incontournable. Consulter des résultats aussi récents apparaît donc comme d'autant plus évident au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Longecourt-en-Plaine, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, a pris la première place, glanant 47,48% des voix devant Valérie Hayer à 12,21% et Raphaël Glucksmann à 11,82%. Ce sont ainsi 245 habitants qui l'ont désignée dans la cité.

14:32 - Longecourt-en-Plaine avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle La communauté électorale de Longecourt-en-Plaine s'était clairement tournée vers Marine Le Pen au moment de la présidentielle de 2022 puisque la figure de l'ancien FN l'emportait avec 32,34% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 26,78% et 16,04% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 8,02% des suffrages. Au 2e tour, Marine Le Pen avait aussi battu Emmanuel Macron avec 51,98% contre 48,02%.

12:32 - Le Rassemblement national en tête au premier tour des législatives 2022 à Longecourt-en-Plaine Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Longecourt-en-Plaine lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale il y a deux ans. On retrouvait en effet Dominique-Alexandre Bourgois en tête au premier tour, avec 31,15% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de la Côte-d'Or. C'est pourtant Fadila Khattabi (LREM) qui avait séduit les électeurs de Longecourt-en-Plaine au second tour, avec 51,88%.

11:02 - Longecourt-en-Plaine et législatives : démographie, économie et choix électoraux Quel portrait faire de Longecourt-en-Plaine, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 202 habitants répartis dans 538 logements, ce bourg présente une densité de 121 habitants par km². Ses 70 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 399 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le bourg, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 25,9% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 47,06% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 45,86% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 436,93 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Longecourt-en-Plaine, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - La participation aux législatives à Longecourt-en-Plaine L'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024 sera sans nul doute l'ampleur de la participation à Longecourt-en-Plaine. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur les finances des Français serait par exemple capable d'inciter les électeurs de Longecourt-en-Plaine à ne pas rester chez eux. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 80,2% des personnes en âge de voter dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 76,45% au second tour, soit 753 personnes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 43,69% au premier tour. Au second tour, 41,68% des citoyens se sont déplacés. Quel député remplacera Fadila Khattabi dans la 3ème circonscription de la Côte-d'Or ?