Résultat des législatives à Looberghe : l'élection 2024 en direct

Le bord politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans le verdict de l'élection présidentielle. La communauté électorale de Looberghe avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme du scrutin présidentiel de 2022. La leader de l'ancien Front national prenait la tête avec 39,44% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 22,66% et 12,87% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 8,25% des suffrages. Marine Le Pen avait aussi une longueur d'avance au second tour avec 61,76%.

11:02 - Looberghe : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans la ville de Looberghe, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections législatives. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans le bourg, 18,66% des résidents sont des enfants, et 25,61% de plus de 60 ans. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (86,87%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 484 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,7%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,99%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Looberghe mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 29,45% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.