Résultat des législatives à Loyat : l'élection 2024 en direct

15:36 - Loyat avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. L'élection suprême avait offert un flagrant avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Marine Le Pen prenait les devants avec 29,63% au premier tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 26,63% et 17,02% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 6,11% des suffrages. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,74% contre 50,26%.

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives en 2022 à Loyat ? Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un précédent clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Loyat, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 18,17% des votants étant convaincus par son binôme, contre 46,41% pour Paul Molac (Régionaliste) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Régionaliste avec 83,86%. Paul Molac remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Loyat : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La composition démographique et la situation socio-économique de Loyat contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,33% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Avec 43,53% de population active et une densité de population de 39 hab par km², ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (33,47%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 661 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (12,57%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,38%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Loyat mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,64% des résidents titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Les législatives débutent à Loyat : l'abstention en question À Loyat, l'abstention sera l'une des clés de ces élections législatives 2024. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,48% au premier tour et seulement 48,99% au deuxième tour. Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 273 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 81,12% avaient pris part au scrutin. La participation était de 79,89% au premier tour, c'est-à-dire 1 017 personnes.