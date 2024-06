Résultat des législatives à Lozinghem : l'élection 2024 en direct

Dans les rues de Lozinghem, le scrutin est en cours. Avec ses 1 286 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. Ses 34 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 365 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (80,23%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 20,85% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 55,07% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 562,27 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Lozinghem, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Abstention à Lozinghem : les leçons des précédentes élections

Ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Lozinghem (62540), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,39% au premier tour. Au second tour, 54,64% des électeurs ne se sont pas déplacés. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 961 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 21,12% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 21,17% au second tour. La flambée des prix qui plombe les finances des Français, combinée avec les craintes provoquées par le conflit entre la Palestine et Israël, seraient susceptibles de ramener les citoyens de Lozinghem vers les urnes.