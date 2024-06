Résultat des législatives à Lumigny-Nesles-Ormeaux : l'élection 2024 en direct

11:02 - Lumigny-Nesles-Ormeaux : démographie et socio-économie impactent les législatives

La composition démographique et socio-économique de Lumigny-Nesles-Ormeaux façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections législatives. Dans la localité, 19,84% des résidents sont des enfants, et 20,24% de 60 ans et plus. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (88,48%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 544 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,76%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,02%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Lumigny-Nesles-Ormeaux mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 20,79% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.