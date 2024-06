En direct

19:48 - Un électorat de gauche évalué entre 13% et 30% à Malestroit pour ces législatives La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré sa performance lors des dernières législatives, va-t-elle voir son score basculer vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? Pour le premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 13,59% des suffrages dans la localité. La liste PS-Place publique dirigée par Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 18,37% à Malestroit pour le tour unique des européennes. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce soir, puisque l'alliance remise en place s'élève virtuellement à 30% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Malestroit avant les législatives ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. En analysant sommairement la progression du RN vue des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN devrait s'élever à environ 18% à Malestroit. Une estimation qui semble logique compte tenu des suffrages également grappillés par la formation politique dans la localité en 5 ans, correspondant en effet à 6 points de parts de voix.

15:31 - Bardella dépassé à Malestroit lors des européennes 2024 Il y a une élection qui est depuis venue tout changer. Même si le raz de marée n'a pas touché toutes les communes. Le Rassemblement national n'a pas marqué les mémoires il y a quelques semaine en effet, à Malestroit, Jordan Bardella devant se contenter de la deuxième place à 22,35% aux européennes. C'est la liste de Valérie Hayer qui avait contrecaré les plans lepénistes avec 23,76%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Malestroit lors de l'élection présidentielle Malestroit avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 15,77%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 40,95% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 15,04% et 6,05% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 29,25% contre 70,75%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Malestroit ? Le nombre de votes du RN va être le déterminant pour ces élections de l'Assemblée 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Malestroit il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 10,2% au premier tour, contre 38,91% pour Paul Molac (Régionaliste), Malestroit votant pour la 4ème circonscription du Morbihan. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Régionaliste (64,74% contre 35,26% pour le RN). Paul Molac remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de Malestroit façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Malestroit, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des législatives. Avec une densité de population de 423 habitants/km² et 35,96% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 11,61% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants quant aux mesures sur l'emploi. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (65,48%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1 187 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (9,65%) met en évidence des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,42%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Malestroit mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,51% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Malestroit Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Pendant les dernières européennes, 43,41% des inscrits sur les listes électorales de Malestroit avaient boudé les urnes. L'abstention était de 40,38% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 41,9% au premier tour. Au second tour, 45,55% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Malestroit cette année ? Pour comparer, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au second tour, plus qu'en 2017.