En direct

19:46 - À Mansle-les-Fontaines, le résultat de la Nupes aux dernières législatives fait envie La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé, que choisiront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Nouveau Front populaire ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Pour le premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 15,17% des bulletins dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (17,68% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,63% pour Yannick Jadot, 2,15% pour Fabien Roussel et 2,27% pour Anne Hidalgo). Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 11,76% à Mansle-les-Fontaines. Mais ce sont 19% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (4,55%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,02%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,4%).

18:42 - 11 points arrachés en 5 ans par le RN à Mansle-les-Fontaines Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après cette combinaison hétéroclite de scores. Mais quelques grandes lignes apparaissent… Alors qu'au niveau de la France, les scores de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 31% des suffrages au scrutin européen de juin, soit 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà gagné 11 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN soit à près de 29% voire plus à Mansle-les-Fontaines ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire de Bardella à Mansle-les-Fontaines il y a trois semaines De nombreuses choses ont changé depuis ces élections. 43,62% des votes se sont en effet portés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Mansle-les-Fontaines, contre Valérie Hayer à 13,53% et Raphaël Glucksmann à 11,76%. Le mouvement eurosceptique est arrivé en tête avec 690 votants de Mansle-les-Fontaines.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Mansle-les-Fontaines au premier tour de la dernière présidentielle C'est incontestablement l'élection à la présidence de la République qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. La cité de Mansle-les-Fontaines avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment de la présidentielle 2022. La numéro 1 du Rassemblement national prenait les devants avec 32,26% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 27,24% et 17,68% des voix. Mansle-les-Fontaines n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 5,02% des voix pour sa part. Pour le deuxième tour de l'élection, c'est de nouveau Marine Le Pen qui gagnait à Mansle-les-Fontaines avec 51,29%, devant Emmanuel Macron à 48,71%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au parti présidentiel en 2022 Regarder le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment de l'élection du jour. Même si cette méthode est à utiliser avec des pincettes… Aux législatives en 2022 à Mansle-les-Fontaines, le RN se plaçait à la deuxième place, 21,72% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 21,91% pour Sylvie Mocoeur (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 51,36%. Sylvie Mocoeur conservait donc son avance sur place.

11:02 - Mansle-les-Fontaines : démographie, élections et perspectives d'avenir Les données démographiques et socio-économiques de Mansle-les-Fontaines mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient affecter les résultats des législatives. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la commune, 21,42% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 15,7% de plus de 75 ans. Un salaire moyen mensuel net de 1968,94 € par mois peut être l'expression d'une pression financière sur les foyers. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,33%) et le nombre de résidences HLM (6,1% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Mansle-les-Fontaines mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,95% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Mansle-les-Fontaines Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections législatives à Mansle-les-Fontaines (16230) ? La perte de pouvoir d'achat est capable de ramener les citoyens de Mansle-les-Fontaines vers les urnes. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 77,76% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 74,11% au deuxième tour, ce qui représentait 813 personnes. En comparaison, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,36% au premier tour et seulement 47,1% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Mansle-les-Fontaines pour les élections législatives 2024 ? Quel député se substituera à Sylvie Mocoeur dans la 3ème circonscription de la Charente ?