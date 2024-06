En direct

19:50 - À Marckolsheim, le résultat de la Nupes aux dernières législatives scruté La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé, que choisiront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en attirer le Front populaire ? Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Marckolsheim, le binôme Nupes avait en effet accumulé 15% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 7,27% à Marckolsheim le 9 juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi jauger les 6,68% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,87% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,11% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un cumul de 17% cette fois.

18:42 - L'extrême droite a solidement séduit à Marckolsheim en 5 ans Alors que conclure de cette masse de données ? Alors qu'au niveau national, les scores de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 31% des voix aux européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale apparaît plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà gagné 11 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN soit à près de 40% voire plus à Marckolsheim ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Marckolsheim début juin ? Le résultat de ce dimanche 30 juin va peut-être se rapprocher bien plus du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Il y a quelques semaines en effet, à Marckolsheim, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, l'a emporté, cumulant 41,55% des votes devant Valérie Hayer à 15,01% et Raphaël Glucksmann à 7,27%. Ce sont ainsi 634 habitants qui l'ont désignée dans la commune.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Marckolsheim au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection suprême avait servi un flagrant avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Marine Le Pen l'emportait avec 33,99% au 1er round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,01% et 16,99% des voix. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec seulement 6,32% des suffrages. Pour le deuxième tour, c'est aussi la leader du Rassemblement national qui passait devant avec 53,54%, devant Emmanuel Macron à 46,46%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce soir Lors des dernières législatives à Marckolsheim, le RN finissait à la deuxième place, 29,05% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 30,25% pour Charles Sitzenstuhl (LREM) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 52,60%. Charles Sitzenstuhl conservait donc son avance sur place.

11:02 - Marckolsheim : démographie et socio-économie impactent les législatives Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Marckolsheim mettent en évidence des tendances claires qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des législatives. Dans la ville, 18,0% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 8,86% sont des personnes âgées. La répartition démographique peut agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (82,75%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 278 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 12,66% et d'une population étrangère de 9,64% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Marckolsheim mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 30,09% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - C'est l'heure de voter à Marckolsheim : l'abstention au cœur des préoccupations À Marckolsheim, quelle participation aux précédentes législatives ? À Marckolsheim, la participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 59,44% au premier tour et seulement 61,89% au second tour. Il y a 2 ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 3 146 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 29,93% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 28,8% au premier tour. La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des familles serait par exemple capable d'impacter le pourcentage de participation à Marckolsheim.