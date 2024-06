En direct

19:51 - À Marsannay-la-Côte, quels reports de voix à gauche ce soir ? La Nupes, qui n'a pas survécu malgré sa poussée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers la nouvelle alliance à gauche ce dimanche ? Lors des élections européennes, la liste Glucksmann a atteint 12,85% à Marsannay-la-Côte. Reste que dans la commune, il faudra aussi tenir compte des 10,33% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,62% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,57% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un cumul tournant autour des 29% sur place. La barre est haute : lors du premier tour des législatives en 2022, à Marsannay-la-Côte, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 27,11% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective enfin avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 8 points grappillés en 5 ans par l'extrême droite à Marsannay-la-Côte Que peut-on déduire de l'ensemble de ces statistiques ? Alors qu'à l'échelle du pays, les scores de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale apparaît plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà récupéré 8 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 31,76% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Marsannay-la-Côte il y a trois semaines Le résultat des élections il y a quelques jours est majeur. Se pencher sur la dernière expérience électorale nous semble donc aussi logique au moment du scrutin de ce 30 juin. 31,76% des suffrages sont en effet tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Marsannay-la-Côte, contre Valérie Hayer à 16,03% et Raphaël Glucksmann à 12,85%. Le mouvement nationaliste l'a emporté avec pas moins de 729 électeurs de Marsannay-la-Côte.

14:32 - Marsannay-la-Côte avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle Le choix de celui qui va présider la France est probablement la principale clé pour estimer une préférence politique locale. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 22,24% contre 29,44% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 22,05% et 6,67% des voix. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour, avec 37,77% contre 62,23%.

12:32 - Quel résultat pour le bloc présidentiel ce dimanche soir à Marsannay-la-Côte ? Lors des dernières législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Marsannay-la-Côte, grattant 21,06% des votes sur place, contre 28,61% pour Fadila Khattabi (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés LREM (52,26% contre 47,74% pour le RN). Fadila Khattabi remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Marsannay-la-Côte : ce qu'il faut retenir Au cœur de la campagne électorale législative, Marsannay-la-Côte se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 5 309 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 463 entreprises, Marsannay-la-Côte offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (15,71%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les 130 résidents étrangers, représentant 2,45% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2323,35 euros par mois, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les défis. Pour conclure, à Marsannay-la-Côte, les spécificités locales se mêlent aux défis français.

09:32 - Les législatives à Marsannay-la-Côte sont lancées Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des derniers scrutins électoraux. Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 4 134 inscrits sur les listes électorales à Marsannay-la-Côte, 43,2% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 45,84% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,08% au premier tour. Au second tour, 52,54% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Marsannay-la-Côte cette année ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.