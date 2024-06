En direct

19:49 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Marssac-sur-Tarn fait envie Une autre interrogation qui accompagne ces législatives 2024 sera celle du vote de gauche après la construction du Nouveau Front populaire. Au cours du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Marssac-sur-Tarn, le binôme Nupes avait en effet cumulé 23,3% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment glané 17,35% à Marssac-sur-Tarn début juin. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry (4,42%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (4,42%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,56%) le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 26% sur place.

18:42 - L'évolution éclair de l'extrême droite à Marssac-sur-Tarn Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui se monte déjà à 13 points à Marssac-sur-Tarn entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet être monté plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à environ 30% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Marssac-sur-Tarn au début du mois ? Revenir quelques semaines en arrière peut sembler également indispensable au moment d'analyser le scrutin des législatives. Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Marssac-sur-Tarn, à 38,53%. L'extrême droite doublait alors Raphaël Glucksmann à 17,35% et Valérie Hayer à 13%.

14:32 - Marssac-sur-Tarn avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle Marine Le Pen avait fini première avec 26,79% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Marssac-sur-Tarn. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,77% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,05%. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec 7,94% des voix. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,46% contre 52,54%.

12:32 - Quel résultat à Marssac-sur-Tarn pour le bloc présidentiel aux législatives ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un élément clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Lors des dernières législatives à Marssac-sur-Tarn, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 24,78% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 32,77% pour Marie-Christine Verdier-Jouclas (Ensemble !) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche avec 39,19%. Marie-Christine Verdier-Jouclas remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Démographie et politique à Marssac-sur-Tarn, un lien étroit Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Marssac-sur-Tarn, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 1 685 logements pour 3 449 habitants, la densité de la commune est de 426 habitants par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 295 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 014 foyers fiscaux. Dans la commune, 30% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 29,95% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 41,12% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 39,8% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 305,51 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. Marssac-sur-Tarn incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en mutation.

09:32 - Les législatives démarrent à Marssac-sur-Tarn : quel sera le taux d'abstention ? Ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Marssac-sur-Tarn (81150), qu'en sera-t-il de la participation ? Les populations des petites communes se déplacent couramment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives ? Lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 474 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 80,82% avaient pris part au scrutin. La participation était de 84,96% au premier tour, c'est-à-dire 2 102 personnes. En proportion, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 56,05% au premier tour et seulement 58,09% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Marssac-sur-Tarn ? Quel député détrônera Marie-Christine Verdier-Jouclas dans la 2ème circonscription du Tarn ?