Résultat des législatives à Matour : l'élection 2024 en direct

Qui a remporté la présidentielle en 2022 à Matour ?

Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 22,83% contre 29,76% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 17,17% et 9,92% des suffrages. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 44,93% contre 55,07%.