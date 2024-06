Résultat des législatives à Tramayes : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - 37,44% pour Jordan Bardella à Tramayes au début du mois Il y a eu un autre scrutin très récemment dont les résultats sont aussi à analyser de près. D'autant que l'événement, majeur, est le déclencheur de l'élection qui nous occupe maintenant. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, l'a emporté aux élections du Parlement européen 2024 à Tramayes. Le bulletin attirait 37,44% des voix, devant Valérie Hayer à 14,62% et Raphaël Glucksmann à 11,28%.

14:32 - À Tramayes, le résultat de la présidentielle résonne toujours La préférence des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Tramayes lors du premier tour de la présidentielle avec 28,25%, battant Marine Le Pen. La candidate obtenait 27,72%. Tramayes n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 17,72% et 5,44% des suffrages. Et la candidate du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 49,9% contre 50,1%.

12:32 - Le parti présidentielle s'en sortait bien au premier tour des dernières législatives à Tramayes A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du Rassemblement national lors de ces élections législatives sera très scruté. Lors des dernières législatives à Tramayes, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 25,74% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 30,29% pour Benjamin Dirx (LREM) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 53,62%. Benjamin Dirx s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Tramayes : une analyse socio-démographique Comment les habitants de Tramayes peuvent-ils impacter les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 26% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,97%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Avec ses 7,28% d'agriculteurs pour 1 065 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (19,16%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,67%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Tramayes mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 37,33% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Tramayes : quel était le taux d'abstention aux précédentes législatives ? La participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives à Tramayes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 50,27% au premier tour. Au second tour, 46,38% des citoyens se sont déplacés. Pour comparer, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 75,44% au sein de la commune, contre une participation de 78,52% au premier tour, c'est-à-dire 585 personnes.