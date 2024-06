Résultat des législatives à Saint-Martin-Belle-Roche : l'élection 2024 en direct

Une élection très récente a détruit l'équilibre certes fragile sorti des urnes en 2022. Il y a quelques semaines en effet, à Saint-Martin-Belle-Roche, la liste Rassemblement national, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, avec 36,24% des voix face à Valérie Hayer à 17,95% et Raphaël Glucksmann à 11,28%. Si on entre dans le détail, 212 votants l'ont choisie dans la commune.

Le scrutin présidentiel est sans doute la clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 24,39% contre 31,07% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 16,87% et 7,65% des suffrages. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 41,44% contre 58,56%.

Analyse démographique des élections législatives à Saint-Martin-Belle-Roche

La démographie et le contexte socio-économique de Saint-Martin-Belle-Roche façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. La pyramide démographique peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans le bourg, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 10,31% ont plus de 75 ans. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (10,98%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 520 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 5,19% et d'une population immigrée de 9,52% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'instruction à Saint-Martin-Belle-Roche mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,14% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.