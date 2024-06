Résultat des législatives à Mâcon : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Mâcon fait envie Une autre question de ces législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la Nupes. Au cours du premier tour des élections des députés en 2022, à Mâcon, le binôme Nupes avait en effet obtenu 32,35% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné dans un combat serré avec la majorité par les instituts de sondage ? Aux européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 15,74% à Mâcon. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle d'Europe Ecologie ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. Soit un total de 35% sur place.

18:42 - Le RN favori pour les législatives à Mâcon ? Difficile de tirer des conclusions de cette avalanche de chiffres. Mais quelques lignes directrices émergent… Le RN devrait atteindre près de 20% à Mâcon lors du premier tour de ces législatives si la tendance prédite par le scrutin européen du 9 juin s'applique localement. Le Rassemblement national est même crédité d'environ un tiers des suffrages dans le pays, soit quinze points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est simpliste, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. En cinq ans seulement, entre les européennes de 2019 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la municipalité.

15:31 - La liste Rassemblement national à 25,49% à Mâcon il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus avisé encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques jours est notable. Le score de la liste RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Mâcon, à 25,49%, soit 2281 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique devançait alors Raphaël Glucksmann à 15,74% et Valérie Hayer à 15,48%.

14:32 - Le résultat de l'élection présidentielle, un marqueur aussi à Mâcon La typologie politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen finissait loin derrière dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022 tombant à 18,52% contre 29,1% pour Emmanuel Macron et 26,44% pour Jean-Luc Mélenchon. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour avec 33,53% contre 66,47%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce dimanche Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin législatif fait sens au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Au premier tour des législatives 2022, Mâcon, couverte par la 1ère circonscription de la Saône-et-Loire, verra le binôme LREM s'imposer avec 35,46%, alors que le RN restera derrière à 16%. Il n'y arrivera pas plus au second tour, le parti laissant encore le binôme LREM remporter le scrutin.

11:02 - Élections législatives à Mâcon : un éclairage démographique En pleine campagne électorale législative, Mâcon se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 34 448 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 2 906 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 21 297 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 18,76% des résidents sont des enfants, et 25,79% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Avec 4 992 résidents étrangers, Mâcon est un exemple de son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2056,77 €/mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 16,89%, annonçant une situation économique précaire. À Mâcon, les préoccupations locales se joignent aux objectifs français.

09:32 - Mâcon : la mobilisation des électeurs aux élections législatives Ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Mâcon (71000), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 42,2% au premier tour et seulement 39,94% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Mâcon ? Il y a deux ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 19 366 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 65,55% étaient allés voter. La participation était de 69,57% au premier tour, c'est-à-dire 13 472 personnes. La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des Français cumulée avec les craintes liées au conflit israélo-palestinien, sont par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Mâcon.