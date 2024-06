En direct

19:47 - Une fourchette de 24% à 27% pour le Nouveau Front populaire à Hurigny Une autre interrogation qui accompagne ces législatives 2024 est celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Lors du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 24,16% des suffrages dans la localité. Une percée à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Lors des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 15,25% à Hurigny. Mais on peut en revanche évaluer un score de 27% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (6,24%), de Marie Toussaint (4,71%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,05%).

18:42 - L'extrême droite a lourdement progressé à Hurigny Que déduire des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau local entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En faisant une projection sommaire, on peut donc conclure que le RN sera tout proche des 30% ou plus à Hurigny ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 27,53% dans la moyenne nationale pour le RN à Hurigny le 9 juin Cette hiérarchie a déjà fait long feu. Le score de la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Hurigny, à 27,53%, soit 269 voix dans la ville. L'extrême droite devançait alors Valérie Hayer à 23,13% et Raphaël Glucksmann à 15,25%.

14:32 - Hurigny avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 C'est probablement le choix de celui qui va présider la France qui est l'indicateur le plus précis sur les préférences des habitants d'une commune. Hurigny avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 19,49%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 38,11% des voix. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 13,76% et 7,8% des voix. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 33,04% contre 66,96%.

12:32 - Un premier tour positif pour le parti présidentiel la dernière fois Le RN ne convainquait pas à Hurigny il y a deux ans, lors des législatives, avec 17,31% au premier tour, contre 44,13% pour Benjamin Dirx (Ensemble !), Hurigny faisant partie de la 1ère circonscription de la Saône-et-Loire. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés La République en Marche (65,31% contre 34,69% pour le RN). Benjamin Dirx conservait donc son avance sur place.

11:02 - Hurigny aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel portrait faire d'Hurigny, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 918 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 104 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (89,44%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 44,07% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 55,32% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 105,08 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Pour conclure, à Hurigny, les préoccupations locales se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Les législatives démarrent à Hurigny : quel sera le taux de participation ? L'étude des précédentes élections est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Durant les élections européennes du mois de juin 2024, sur les 1 565 personnes en âge de voter à Hurigny, 64,41% étaient allées voter, contre une participation de 59,93% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 58,58% au premier tour. Au second tour, 54,07% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Hurigny ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle s'élevait à 18% à midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.