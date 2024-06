Résultat des législatives à Senozan : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le tout dernier test électoral semble d'autant plus avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin, le résultat qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant marquant. Le 9 juin en effet, à Senozan, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a battu les autres listes, glanant 41,06% des suffrages contre Valérie Hayer à 14,84% et Raphaël Glucksmann à 12,4%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Senozan lors de l'élection présidentielle

La préférence des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Senozan lors du premier tour de la présidentielle avec 31,61%, devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 27,18%. Senozan n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 14,18% et 6,94% des suffrages. Et la candidate du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 43,73% contre 56,27%.