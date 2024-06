En direct

19:47 - Quels pourraient être les reports du score Nupes à Romanèche-Thorins ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche aux législatives 2024 ? La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait atteint 10,89% à Romanèche-Thorins il y a quelques jours. Mais on donne la gauche plus haut ce dimanche soir, puisque la coalition ripolinée peut théoriquement atteindre 19% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Romanèche-Thorins, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 22,24% des votes dans la localité. Une somme à affiner enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - 14 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Romanèche-Thorins Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 14 points à Romanèche-Thorins entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 40% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national à 40,46% à Romanèche-Thorins au début du mois Regarder un peu moins loin en arrière apparaît comme d'autant plus pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à Romanèche-Thorins, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, a pris la première place, cumulant 40,46% des voix contre Valérie Hayer à 16,67% et Raphaël Glucksmann à 10,89%.

14:32 - 31,26% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Romanèche-Thorins C'est sans doute l'élection du chef de l'Etat qui nous éclaire le plus sur les préférences des habitants d'une commune. La communauté des électeurs de Romanèche-Thorins avait plébiscité Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle 2022 puisque la numéro 1 du Rassemblement national prenait les devants avec 31,26% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 28,52% et 13,35% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 9,78% des voix. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,28% contre 50,72%.

12:32 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Romanèche-Thorins ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un enseignement clé au moment de l'élection du jour. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Romanèche-Thorins il y a deux ans lors des législatives. C'est en effet Aurélien Dutremble qui arrivait en pôle position au premier tour avec 30,15% dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription de la Saône-et-Loire. Benjamin Dirx (La République en Marche) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 60,51%.

11:02 - Romanèche-Thorins : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues de Romanèche-Thorins, le scrutin est en cours. Avec une population de 2 009 habitants répartis dans 944 logements, cette ville présente une densité de 202 habitants par km². Ses 143 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (21,82%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 28,31% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Au sein de cette diversité sociale, 51,07% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2,10 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Pour conclure, à Romanèche-Thorins, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Participation à Romanèche-Thorins : quelles perspectives pour les élections législatives ? À Romanèche-Thorins, l'abstention sera sans nul doute l'une des clés de ces législatives 2024. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 22,9% des électeurs dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 23,66% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 53,4% au premier tour. Au second tour, 58,44% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Romanèche-Thorins pour les élections législatives ? La volonté des habitants de faire "barrage" à l'extrême-droite est de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Romanèche-Thorins.