En direct

17:23 - La Roche-Vineuse dans la moyenne française concernant le RN le 9 juin Le résultat qui a été établi à l'issue des élections bien plus récemment encore est historique. Revenir sur le séisme du 9 juin semble donc encore plus logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. 27,7% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à la Roche-Vineuse, devant Valérie Hayer à 20,05% et Raphaël Glucksmann à 18,6%. Le mouvement nationaliste a séduit ainsi pas moins de 210 électeurs de la Roche-Vineuse.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à la Roche-Vineuse lors de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à la Roche-Vineuse lors du premier tour de la présidentielle avec 34,06%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 20,43%. La Roche-Vineuse n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 16,29% et 6,71% des voix. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 35,86% contre 64,14%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce dimanche ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin législatif fait sens au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de la Roche-Vineuse, obtenant 15,65% des voix sur place, contre 39,34% pour Benjamin Dirx (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 42,45% contre 57,55% pour les vainqueurs. Benjamin Dirx remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de la Roche-Vineuse Devant le bureau de vote de la Roche-Vineuse, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 832 logements pour 1 572 habitants, la densité de la ville est de 128 hab/km². Avec 111 entreprises, La Roche-Vineuse se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (77,04%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 53,37% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 50,31% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 400,63 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À la Roche-Vineuse, les problématiques locales, tels que le travail, l'écologie et l'immigration, rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à la Roche-Vineuse : l'abstention en question La participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif à la Roche-Vineuse. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, 15,76% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 20,23% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 44,61% au premier tour. Au deuxième tour, 48,27% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des ménages, combinée avec les inquiétudes provoquées par la guerre en Ukraine, sont en mesure faire augmenter le taux de participation à la Roche-Vineuse.