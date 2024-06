Résultat des législatives à Saint-Gengoux-le-National : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Saint-Gengoux-le-National dans la moyenne française concernant Jordan Bardella il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus logique encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Car le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques jours est synonyme de précédent. Le 9 juin en effet, à Saint-Gengoux-le-National, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, a pris une longueur d'avance, cumulant 32,15% des voix contre Valérie Hayer à 19,15% et Raphaël Glucksmann à 13,24%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Saint-Gengoux-le-National au premier tour de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 25,22% contre 28,4% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 17,46% et 7,23% des suffrages. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 46,84% contre 53,16%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce soir Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent semble parfaitement sensé au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Au premier tour des élections législatives 2022, Saint-Gengoux-le-National, couverte par la 1ère circonscription de la Saône-et-Loire, verra le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle s'imposer avec 34,97%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 20,73%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés LREM (54,68% contre 45,32% pour le RN). Benjamin Dirx conservait donc son avance sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de Saint-Gengoux-le-National façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Saint-Gengoux-le-National, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 047 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 104 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (56,17%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 35,38% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 33,21% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 478,65 euros, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. Pour conclure, à Saint-Gengoux-le-National, les préoccupations locales se joignent aux défis français.

09:32 - C'est l'heure de voter à Saint-Gengoux-le-National : la participation au cœur des préoccupations À Saint-Gengoux-le-National, quelle participation aux élections législatives ? La participation sera l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024 à Saint-Gengoux-le-National (71460). La flambée des prix des matières premières qui alourdit le budget des familles cumulée avec les incertitudes engendrées par la guerre en Ukraine, sont capables de renforcer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Saint-Gengoux-le-National. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 772 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 24,09% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 26,55% au deuxième tour. Pour comparer, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 49,87% au premier tour et seulement 53,19% au second tour. Quel député remplacera Benjamin Dirx dans la 1ère circonscription de la Saône-et-Loire ?