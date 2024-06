Résultat des législatives à Saint-Symphorien-d'Ancelles : l'élection 2024 en direct

17:23 - La liste Rassemblement national à 44,62% à Saint-Symphorien-d'Ancelles début juin

Ce qu'ont dit les dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les têtes ce dimanche 30 juin. Le résultat de la liste RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Saint-Symphorien-d'Ancelles, à 44,62%, soit 199 voix. Le mouvement nationaliste a alors devancé Valérie Hayer à 10,76% et Marion Maréchal à 9,42%.