Résultat des législatives à Azé : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Un RN au sommet aussi à Azé il y a trois semaines ? Une autre élection, bien plus récente, a eu lieu dernièrement qu'il convient d'observer avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un événement historique. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file, a remporté les élections européennes 2024 à Azé. L'extrême droite a enregistré 39,5% des votes, face à Valérie Hayer à 12,64% et Raphaël Glucksmann à 11,74%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Azé lors de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de la présidentielle. Marine Le Pen avait énormément séduit à Azé au cours de la dernière élection présidentielle avec pas moins de 29,44% des voix au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 26,97% et 16,94% des voix. Azé n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 6,25% des suffrages pour sa part. Avec 48,82%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,18%.

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Azé ? Avec 21,97% à Azé, le Rassemblement national était devancé par les 34,32% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le mouvement étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place à Benjamin Dirx (LREM) pour le leadership localement.

11:02 - Comprendre l'électorat d'Azé : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire d'Azé, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 079 habitants répartis dans 595 logements, cette localité présente une densité de 68 habitants/km². Avec 73 entreprises, Azé permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (74,62%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,97% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 56,39% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 846,02 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Azé, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'intégration, se mêlent aux objectifs français.

09:32 - C'est l'heure de voter à Azé : les législatives débutent Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des consultations démocratiques passées. Durant les élections européennes du mois de juin 2024, 44,77% des électeurs d'Azé (Saône-et-Loire) avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 49,34% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,38% au premier tour et seulement 46,11% au second tour. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 812 personnes en âge de voter dans la ville, 23,28% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 22,91% au premier tour.