Résultat des législatives à Maulette : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Un 30,9% dans la moyenne nationale pour Bardella à Maulette aux européennes Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît également comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Dans le détail, 131 habitants de Maulette passés par les bureaux de vote ont en effet préféré le Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, cumulait 30,9% des suffrages contre Valérie Hayer à 14,15% et Raphaël Glucksmann à 14,15%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Maulette au premier tour de la dernière présidentielle Il faut retenir que le RN avait réalisé au premier tour un meilleur résultat aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. La candidate avait rassemblé 22,78% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 31,49%, suivi donc de Marine Le Pen avec 22,78% et Jean-Luc Mélenchon avec 17,76%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 39,59% contre 60,41%).

12:32 - Un premier tour favorable pour le clan macroniste la dernière fois Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un indice clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Maulette, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 23,72% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 23,96% pour Bruno Millienne (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! Avec 56,84%. Bruno Millienne conservait donc son avance sur place.

11:02 - Analyse démographique des élections législatives à Maulette Quelle influence les électeurs de Maulette exercent-ils sur le résultat des législatives ? La pyramide démographique peut agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans le village, 21,97% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 20,23% de plus de 60 ans. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (14,48%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 417 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (16,07%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,13%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Maulette mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,4% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - C'est l'heure de voter à Maulette : la participation au cœur des préoccupations À Maulette, quelle participation aux précédentes législatives ? La participation sera l'une des grandes inconnues des législatives 2024 à Maulette (78550). Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 42,24% au premier tour et seulement 44,46% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Maulette ? Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 720 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 17,92% étaient restés chez eux. L'abstention était de 14,31% au premier tour. Les jeunes affichent la plupart du temps un désintérêt pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle changer pour les législatives ?