En direct

19:49 - À Mauron, qui vont élire les supporters de la gauche ? La Nupes, qui a été dissoute, va-t-elle voir son résultat se tourner vers le Nouveau Front populaire lors de ces nouvelles élections ? Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Mauron, le binôme Nupes avait en effet réuni 14,95% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Glucksmann a plus récemment cumulé 9,28% à Mauron pour le tour unique des européennes. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 6,16% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3,9% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,52% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit une somme de 20% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national a largement progressé à Mauron en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Mauron entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut conclure que le RN sera à environ 30% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 37,38% à Mauron le 9 juin Les résultats de ce 30 juin au soir vont peut-être concorder avec le verdict établi le 9 juin dernier. Le score de la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Mauron, avec 37,38%, soit 431 voix. L'extrême droite devançait alors Valérie Hayer à 15,96% et François-Xavier Bellamy à 9,37%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Mauron au premier tour de l'élection présidentielle C'est certainement l'élection du chef de l'Etat qui est l'indice le plus révélateur concernant l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Mauron lors du premier tour de la présidentielle avec 30,42%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 29,3%. Mauron n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec respectivement 17,41% et 4,9% des voix. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 46,12% contre 53,88%.

12:32 - Quel résultat dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Mauron ? Aux législatives en 2022 à Mauron, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 19,77% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 37,54% pour Paul Molac (Régionaliste) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Régionaliste (73,74%). Paul Molac conservait donc son avance sur place.

11:02 - Mauron : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment la population de Mauron peut-elle peser sur les résultats des législatives ? La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 14,96% des résidents sont des enfants, et 13,85% sont des personnes âgées. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (31,57%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1 227 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,5%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (10,59%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Mauron mettent en avant une diversité de qualifications, avec 45,14% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Leçons à tirer de l'abstention lors des dernières législatives à Mauron À Mauron (56430), l'un des critères importants du scrutin législatif 2024 sera le taux de participation. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 51,51% au premier tour. Au deuxième tour, 47,63% des citoyens ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 2 371 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 76,93% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 77,36% au deuxième tour, soit 1 835 personnes. Les jeunes expriment souvent un désintérêt pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives ?