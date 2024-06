Résultat des législatives à Ménéac : l'élection 2024 en direct

15:36 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Ménéac lors de l'élection présidentielle

C'est certainement l'élection du président de la République qui nous donne le plus d'indicateurs sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection présidentielle avait offert un gros avantage à Marine Le Pen il y a deux ans à Ménéac. La candidate du RN rassemblait 33,97% au premier tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 30,52% et 14,13% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 5,58% des voix pour sa part. Au second tour, Marine Le Pen écrasait aussi Macron avec 51,16%.