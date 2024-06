En direct

19:50 - La gauche avec le RN et Ensemble en duel à Mériel pour ces législatives 2024 ? L'autre source de doute qui accompagne ces législatives est celle du vote de gauche après l'arrivée du Front populaire. A l'issue des élections européennes, la liste Glucksmann s'est élevée à 13,52% à Mériel. Mais ce sont 29% que peut en revanche attendre la gauche, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (9,54%), de Marie Toussaint (6,46%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,97%). Au cours du premier tour des législatives il y a deux ans, à Mériel, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 24,44% des votes dans la commune. Une performance à comparer enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 10 points à Mériel Difficile de prédire ce qui va se passer après tous ces chiffres. Mais quelques lignes directrices apparaissent… Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 31% des voix aux européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale semble plus puissante encore. Le parti lepéniste a en effet déjà avancé de 10 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN finisse tout proche des 30% à Mériel ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Mériel dans la moyenne nationale concernant Bardella au début du mois Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Le score de la liste RN, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Mériel, à 34,66%, soit 687 voix. L'extrême droite doublait alors Raphaël Glucksmann à 13,52% et Valérie Hayer à 13,37%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Mériel lors de l'élection présidentielle C'est probablement l'élection du président de la République qui est l'élément le plus parlant sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Mériel lors du premier tour de la présidentielle avec 26,75%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 24,06%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 20,55% et 8,02% des suffrages. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 41,55% contre 58,45%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce soir Regarder dans le rétro pour analyser le dernier scrutin législatif semble une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune de Mériel, récoltant 22,04% des voix sur place, contre 28,18% pour Guillaume Vuilletet (La République en Marche). Sur la commune de Mériel, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée lors du second tour, achevant l'échec du parti lepéniste.

11:02 - Comprendre l'électorat de Mériel : un regard sur la démographie locale Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Mériel mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'influencer les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 952 habitants/km² et un taux de chômage de 7,56%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (86,31%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 1 835 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,59%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,06%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Mériel mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 22,48% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Mériel : retour sur l'abstention aux dernières élections législatives À Mériel, l'un des facteurs clés de ces élections législatives 2024 sera à n'en pas douter le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 50,08% au premier tour et seulement 48,25% au deuxième tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle s'élevait à 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 78,05% des personnes habilitées à voter dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 74,84% au deuxième tour, c'est-à-dire 2 730 personnes.