En direct

19:48 - À Merville-Franceville-Plage, que vont trancher les électeurs de gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, reste un mystère. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Merville-Franceville-Plage, le binôme Nupes avait en effet accumulé 19,45% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 12,26% à Merville-Franceville-Plage. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit une somme de 22% sur place.

18:42 - Un RN vainqueur à Merville-Franceville-Plage à 20 jours des législatives Que peut-on déduire de toutes ces statistiques ? Le RN pourrait atteindre près de 20% à Merville-Franceville-Plage lors du premier tour de ces législatives si la dynamique anticipée par les élections du 9 juin se répercute localement. Le parti frontiste est même crédité d'environ 33% des suffrages dans le pays, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? La projection est simple voire simpliste, mais logique compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Entre les européennes de 2019 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la commune.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Merville-Franceville-Plage aux européennes Le résultat de ce 30 juin va plutôt sonner comme une confirmation ou non de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le résultat de la liste RN, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Merville-Franceville-Plage, à 28,01%, soit 354 voix. Le mouvement nationaliste a alors devancé Valérie Hayer à 23,58% et Raphaël Glucksmann à 12,26%.

14:32 - Merville-Franceville-Plage avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle C'est certainement l'élection du président de la République qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Merville-Franceville-Plage avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 20,28%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 36,82% des votes. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 13,09% et 7,5% des voix. Et la candidate du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 37,61% contre 62,39%.

12:32 - Quel score à Merville-Franceville-Plage pour la majorité aux élections législatives ? Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera observé au prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Lors des élections législatives 2022, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Merville-Franceville-Plage, grattant 14,23% des votes sur place, contre 45,34% pour Christophe Blanchet (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Merville-Franceville-Plage optera d'ailleurs encore pour Christophe Blanchet au second tour, finalement à la première place localement avec 68,85%.

11:02 - Merville-Franceville-Plage : démographie, élections et perspectives d'avenir À Merville-Franceville-Plage, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la commune, 25% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 14,67% sont des personnes âgées. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (33,83%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 261 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (15,67%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (9,57%) indique des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 58,1%, comme à Merville-Franceville-Plage, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

09:32 - Merville-Franceville-Plage : la mobilisation des habitants aux élections législatives L'abstention constituera indéniablement l'une des clés de ces élections législatives 2024 à Merville-Franceville-Plage (14810). Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 39,46% au premier tour et seulement 42,67% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Merville-Franceville-Plage ? En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, presque un record pour des élections législatives. Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, 19,82% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 19,9% au deuxième tour.