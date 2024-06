En direct

19:37 - Qui vont retenir les supporters de la gauche à Méry-Bissières-en-Auge ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré sa poussée lors des dernières législatives, va-t-elle voir son résultat aller directement vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? La liste Glucksmann avait atteint 14,62% à Méry-Bissières-en-Auge pour ces élections continentales. Reste que dans la localité, il faudra aussi compter sur les 4,09% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3,87% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,08% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, une somme tournant autour des 22% sur place. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Méry-Bissières-en-Auge, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 25,57% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,79% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,15% pour Yannick Jadot, 3,45% pour Fabien Roussel et 1,05% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le Rassemblement national a lourdement gagné du terrain à Méry-Bissières-en-Auge en 5 ans Que déduire de tous ces scores ? Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du RN ont affiché plus de 30% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit huit points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le parti a en effet déjà récupéré 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN arrive pas loin des 40% ou plus à Méry-Bissières-en-Auge ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du RN à Méry-Bissières-en-Auge au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît aussi comme logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. C'est en effet la liste RN poussée par Jordan Bardella qui s'est affichée en tête des européennes il y a trois semaines à Méry-Bissières-en-Auge, avec 41,08% des électeurs devant la liste emmenée par Raphaël Glucksmann avec 14,62%, elle-même suivie par la liste de Valérie Hayer avec 13,55%.

14:32 - Méry-Bissières-en-Auge avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle L'élection du président de la République est incontestablement la référence pour juger une préférence politique locale. La communauté électorale de Méry-Bissières-en-Auge avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue de l'élection présidentielle de 2022. La cheffe du parti d'extrême droite écrasait le match avec 33,58% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 26,54% et 16,79% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec 4,2% des voix pour sa part. La patronne du RN s'était aussi imposée au second tour avec 51,49%.

12:32 - Un RN déjà favori ce dimanche Regarder le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Méry-Bissières-en-Auge en 2022 lors des législatives. On retrouvait en effet Martine Vilmet en tête au premier tour, avec 27,63% dans la ville, qui faisait partie de la 3ème circonscription du Calvados. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 51,13%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,87%.

11:02 - Élections à Méry-Bissières-en-Auge : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Méry-Bissières-en-Auge, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 498 logements pour 1 080 habitants, la densité de la ville est de 152 habitants/km². Ses 61 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 317 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (87,55%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 43,06% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 47,0% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 281,99 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. Pour résumer, à Méry-Bissières-en-Auge, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Abstention à Méry-Bissières-en-Auge : que retenir des précédentes élections ? Ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Méry-Bissières-en-Auge, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,64% au premier tour. Au deuxième tour, 49,05% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour comparer, au niveau du pays, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, plus qu'en 2017. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 843 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 17,49% étaient restés chez eux. L'abstention était de 19,45% au premier tour.