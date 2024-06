Résultat des législatives à Mèze : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un résultat aux législatives entre 17% et 21% à Mèze pour le Nouveau Front populaire ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, pourrait en attirer une partie. La liste PS-Place publique menée par Glucksmann avait terminé à 11,54% à Mèze pour ce tour unique des européennes. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, celle des écologistes et enfin celle du PCF le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 21% sur place. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Mèze, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 17,82% des votes dans la commune. Une performance à compléter enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Victoire assurée Rassemblement national à Mèze pour les législatives 2024 Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces résultats. Mais quelques lignes directrices apparaissent… Le Rassemblement national pourrait s'approcher de 40% à Mèze lors du premier tour de ces législatives si la dynamique prédite par les européennes 2024 se confirme localement. Le parti frontiste est même crédité d'environ un tiers des suffrages dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? L'addition est accrobatique, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Rien qu'entre les européennes de 2019 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la localité.

15:31 - Le 9 juin, la piqure de rappel de Bardella à Mèze Revenir quelques semaines en arrière semble encore plus évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Mèze, à 45,75%. L'extrême droite devançait alors Valérie Hayer à 11,58% et Raphaël Glucksmann à 11,54%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Mèze au premier tour de l'élection présidentielle Marine Le Pen s'était illustrée à Mèze au cours de la dernière élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 34,84% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 21,47% et 16,34% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec 9,92% des voix pour sa part. Au 2e tour, face à Emmanuel Macron, la cheffe du RN s'était aussi imposée avec 58,63%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori au premier tour Revenir sur le dernier scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le RN tirait son épingle du jeu à Mèze au début des élections législatives 2022. C'est en effet Manon Bouquin qui arrivait en pôle position au premier tour avec 31,69% dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription de l'Hérault. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 62,90%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 37,10%.

11:02 - Élections législatives à Mèze : un éclairage démographique En pleine campagne électorale législative, Mèze se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 12 664 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 1 059 entreprises, Mèze est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (68,85%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les 503 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 729 €/an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,38%, révélant une situation économique précaire. En conclusion, à Mèze, les préoccupations locales se joignent aux objectifs français.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Mèze Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 12 834 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les européennes de début juin, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 41,9% des inscrits sur les listes électorales de Mèze. Le taux d'abstention était de 43,69% en 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,37% au premier tour et seulement 51,71% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Mèze ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 20,92% au niveau de l'agglomération. L'abstention était de 23,31% au deuxième tour.