19:51 - Quel candidat vont retenir les supporters de gauche à Migné-Auxances ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'un leader, a des chances d'en séduire une partie. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait terminé à 19,83% à Migné-Auxances le 9 juin. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 37% sur place. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Migné-Auxances, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 35,13% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective enfin avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné comme très proche de la majorité par les sondeurs ?

18:42 - Le Rassemblement national en embuscade à Migné-Auxances avant les législatives Que peut-on conclure de cet ensemble hétéroclite de statistiques ? L'étiquette Rassemblement national devrait s'afficher à 20% à Migné-Auxances lors du premier tour de ces législatives si la tendance annoncée par les élections européennes se reproduit localement. Le RN est même crédité de 30 à 35% des suffrages dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? L'extrapolation est un peu facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement sur place. Rien qu'entre les européennes de 2019 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la localité.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Migné-Auxances au début du mois ? Revenir sur le séisme du 9 juin apparaît aussi comme sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. Le 9 juin en effet, à Migné-Auxances, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, avec 23,4% des votes contre Raphaël Glucksmann à 19,83% et Valérie Hayer à 18,37%. Ce sont alors 596 habitants qui ont été séduits par le RN dans la commune.

14:32 - 32,06% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Migné-Auxances Lors de l'élection du président de la République, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 32,06% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 24,4%. Marine Le Pen s'en trouvait reléguée à 17,74%. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 68,98% devant Marine Le Pen (31,02%).

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives en 2022 à Migné-Auxances ? Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Migné-Auxances il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 14,09% au premier tour, contre 35,13% pour Lisa Belluco (Nupes), Migné-Auxances étant partie intégrante de la 1ère circonscription de la Vienne. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Nupes (50,20% contre 49,80% pour le RN). Lisa Belluco remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Migné-Auxances : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives En pleine campagne électorale législative, Migné-Auxances se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 6 197 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 396 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (87,8%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les 152 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Parmi cette diversité sociale, 38,64% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 436,13 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Migné-Auxances participe à l'histoire française.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux législatives à Migné-Auxances ? L'une des clés de ces législatives 2024 sera l'étendue de la participation à Migné-Auxances. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,35% au premier tour et seulement 51,9% au second tour. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 75,49% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 78,76% au premier tour, soit 3 797 personnes. Les populations des communes de petite taille se déplacent couramment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives ?