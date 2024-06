Résultat des législatives à Mirandol-Bourgnounac : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Quel était le résultat des européennes à Mirandol-Bourgnounac au début du mois ? Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus avisé au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. 36,57% des votes sont en effet tombés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Mirandol-Bourgnounac, devant Raphaël Glucksmann à 15,37% et Valérie Hayer à 12,19%. Le mouvement eurosceptique réunissait ainsi pas moins de 207 électeurs de Mirandol-Bourgnounac.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Mirandol-Bourgnounac lors de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de la présidentielle. La présidentielle avait offert un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. Marine Le Pen prenait la tête avec 27,42% au premier tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 21,59% et 20,66% des voix. Jean Lassalle prenait la quatrième place avec seulement 8,48% des suffrages. Au deuxième tour, face à Macron, Marine Le Pen conservait son avantage avec 50,46% contre 49,54%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au parti présidentiel il y a deux ans Le score du RN sera un enjeu clé pour ces élections de l'Assemblée 2024 localement, comme au niveau national. Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Mirandol-Bourgnounac, grappillant 24,22% des votes sur place, contre 29,62% pour Marie-Christine Verdier-Jouclas (La République en Marche). Au second tour, c'est encore Marie-Christine Verdier-Jouclas qui va remporter le plus de voix, avec 40,00% sur l'unique circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Mirandol-Bourgnounac aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La composition démographique et le contexte socio-économique de Mirandol-Bourgnounac façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec un pourcentage de 19% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 12,13%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (35,08%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 594 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,35%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,94%) indique des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 18,43%, comme à Mirandol-Bourgnounac, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

09:32 - C'est l'heure de voter à Mirandol-Bourgnounac : les législatives débutent Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Mirandol-Bourgnounac (81190) ? Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 62,79% au premier tour. Au deuxième tour, 62,58% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Mirandol-Bourgnounac ? Pour comparer, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 80,61% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux de participation de 78,5% au deuxième tour, c'est-à-dire 745 personnes.