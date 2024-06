Résultat des législatives à Missiriac : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Missiriac au premier tour de la dernière présidentielle Le choix du chef de l'Etat est incontestablement la clé pour évaluer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Missiriac avec 20,14% contre 38,33% pour Emmanuel Macron. Missiriac n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 16,94% et 5,14% des suffrages. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 36,27% contre 63,73%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Missiriac ? Jeter un œil sur le dernier scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de l'élection du jour. Au premier tour des législatives 2022, Missiriac, couverte par la 4ème circonscription du Morbihan, verra le binôme estampillé Régionaliste l'emporter avec 44,40%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 12,57%. Sur la commune de Missiriac, c'est finalement une majorité Régionaliste qui sera désignée au cours du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

11:02 - Élections législatives à Missiriac : un éclairage démographique Devant le bureau de vote de Missiriac, les citoyens se rassemblent pour choisir leur député. Avec ses 1 180 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Ses 34 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 342 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (84,71%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,23% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 35,67% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 682,97 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Missiriac, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Missiriac Ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Missiriac, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,7% au premier tour et seulement 47,83% au deuxième tour. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 913 personnes en âge de voter au sein de la commune, 18,29% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 18,18% au second tour. La flambée des prix des matières premières qui grève les finances des foyers français, combinée avec les incertitudes engendrées par la situation géopolitique actuelle, pourraient entre autres renforcer l'engagement civique des électeurs de Missiriac.