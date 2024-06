Résultat des législatives à Molac : l'élection 2024 en direct

L'élection à la présidence de la République est incontestablement la clé pour tenter de dégager une préférence politique locale. L'élection suprême avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La candidate du RN cumulait déjà 26,98% au premier tour contre 23,68% pour Emmanuel Macron et 20,59% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. L'échec était plus fort encore pour Yannick Jadot, avec seulement 6,94% des suffrages. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,48% contre 52,52%.

Analyser le plus récent scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Molac il y a deux ans, lors des législatives, avec 16,69% au premier tour, contre 38,11% pour Paul Molac (Régionaliste), Molac étant partie intégrante de la 4ème circonscription du Morbihan. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés Régionaliste avec 20,13% contre 79,87% pour les vainqueurs. Paul Molac remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques de Molac et leurs implications électorales

Les données démographiques et socio-économiques de Molac mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'affecter le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de 36% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 9,47%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (81,88%) met en exergue le poids des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (79,26%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 605 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (5,39%) met en lumière des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,3%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Molac mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,21% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.