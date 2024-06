Résultat des législatives à Monestiés : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - 36,46% pour le Rassemblement national à Monestiés le 9 juin L'équilibre de la présidentielle et des législatives remonte à deux ans déjà, une éternité en politique. Le 9 juin en effet, à Monestiés, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, a battu les autres listes, avec 36,46% des votes contre Raphaël Glucksmann à 18% et Manon Aubry à 10,02%. Ce qui correspond à 233 bulletins dans la ville.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Monestiés au premier tour de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du président de la République. Il faut retenir que le RN avait fait au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait accumulé 26,63% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités respectivement de 24,97% et 18,58%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 51,72% contre 48,28%).

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives en 2022 à Monestiés ? Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin législatif semble logique au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Même si cette curiosité ne prédit pas le futur… Il y a deux ans, lors des législatives à Monestiés, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 27,29% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 32,78% pour Karen Erodi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 40,19%. Karen Erodi s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Monestiés : démographie et socio-économie impactent les législatives La structure démographique et socio-économique de Monestiés définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 22% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,74%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (86,26%) met en avant l'importance des questions liées à l'habitat et à l'urbanisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (77,7%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 618 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,24%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,82%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Monestiés mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,14% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Les législatives commencent à Monestiés : la participation en question À Monestiés, la participation sera à n'en pas douter l'une des clés des législatives 2024. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 60,12% au premier tour. Au deuxième tour, 62,74% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Monestiés cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle représentait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 77,69% au sein de la commune, contre un taux de participation de 83,12% au premier tour, ce qui représentait 857 personnes.