19:50 - Les 32,8% de la coalition de gauche observés

La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ? A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 22,43% à Montamisé. Reste que dans la commune, il faudra aussi jauger les 7,52% de Manon Aubry (La France insoumise), les 7,16% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,04% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un cumul tournant autour des 39% sur place. La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Montamisé, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 32,8% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance macroniste par les instituts de sondage ?