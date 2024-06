Résultat des législatives à Montataire : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

Sur qui vont se rabattre les voix de la Nupes à Montataire ? Alors que la Nupes avait marqué les élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui a émergé en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Montataire, le binôme Nupes avait en effet enregistré 47,77% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien récupérera le Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné dans un combat serré avec la majorité dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ? La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 4,7% à Montataire pour les élections continentales. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 38,67% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 1,54% de Marie Toussaint (EELV) et les 9,19% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit une somme de 52% cette fois.

En 5 ans, l'extrême droite n'a pas avancé à Montataire Difficile d'y voir clair dans cette masse de résultats. Mais quelques lignes directrices émergent… Parmi d'autres éléments, on remarque que Montataire compte parmi les rares zones où le niveau du RN n'est pas monté entre les européennes de 2019 et celles qui viennent d'avoir lieu en 2024, Jordan Bardella affichant en effet 29,61% lors du vote européen du 9 juin contre 30,39% il y a cinq ans. Une situation qui tranche avec ce que l'on a pu voir à l'échelle nationale, avec environ huit points ajoutés pour le RN entre les deux scrutins.

Bardella dans sa moyenne nationale à Montataire début juin Regarder quelques jours en arrière peut sembler également logique au moment d'analyser le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Même s'il y a des exceptions... Le Rassemblement national n'a pas réussi à convaincre il y a quelques jours en effet, à Montataire, Bardella finissant à la deuxième place à 29,61% aux élections du Parlement européen. La liste de Manon Aubry s'arrogeait la première position avec 38,67%.

47,54% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle 2022 à Montataire La typologie politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans les résultats de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 21,66% contre 47,54% pour Jean-Luc Mélenchon. Montataire n'offrait que les troisième et quatrième places à Emmanuel Macron et Fabien Roussel, avec seulement 14,53% et 6,15% des voix. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 41,9% contre 58,1%.

Que disent les scores des législatives 2022 pour Montataire ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera très analysé. Aux législatives en 2022 à Montataire, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 19,7% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 47,77% pour Valérie Labatut (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LFI-PS-PC-EELV (67,79%). Valérie Labatut conservait donc son avance sur place.

Montataire : démographie, élections et stratégies politiques Dans le cadre de la campagne électorale législative, Montataire est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 13 701 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 673 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 267 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 25,67% des résidents sont des enfants, et 5,07% de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Montataire accueille une communauté diversifiée, avec ses 2 958 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 146 € par an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 21,69%, révélant une situation économique mitigée. À Montataire, où les moins de 30 ans correspondent à 43% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir partagé et florissant.

Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Montataire L'étude des résultats des élections précédentes permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. Pendant les précédentes européennes, parmi les 7 433 inscrits sur les listes électorales à Montataire, 39,18% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 39,78% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 atteignait 34,88% au premier tour et seulement 36,87% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Montataire ? En proportion, à l'échelle du pays, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, moins qu'en 2017.