La fraction d'électeurs de la formation de Jordan Bardella au premier tour sera une des clés au niveau local pour ces élections. Lors des dernières législatives à Montesquieu-des-Albères, le RN arrivait à la deuxième place, 26,98% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 27,13% pour Sébastien Cazenove (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il s'imposait pourtant avec 54,01% des votes, devant les candidats LREM (45,99%). C'est ainsi Michèle Martinez chez les lepénistes qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

11:02 - Montesquieu-des-Albères : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Devant le bureau de vote de Montesquieu-des-Albères, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 273 habitants répartis dans 774 logements, ce village présente une densité de 71 hab par km². Ses 79 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 410 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (28,04%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 46,01% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 58,54% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1987,61 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Montesquieu-des-Albères, les intérêts locaux, tels que le travail, l'éducation et l'inflation, rejoignent ceux de la France.