La Nupes, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir son résultat aller directement vers le Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ? La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Montferrier-sur-Lez, le binôme Nupes avait en effet accumulé 20,46% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 18,35% à Montferrier-sur-Lez pour le tour unique des européennes. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 31% sur place.

C'est sans doute le choix du locataire de l'Elysée qui nous éclaire le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen terminait loin derrière dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022 tombant à 12,26% contre 34,62% pour Emmanuel Macron et 18,21% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement Emmanuel Macron qui l'emportera avec 72,87% contre 27,13% pour Le Pen au deuxième round dans la localité.

11:02 - Le poids démographique et économique de Montferrier-sur-Lez aux législatives

Les données démographiques et socio-économiques de Montferrier-sur-Lez mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'impacter le résultat des législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 28% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,6%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (70,27%) souligne l'importance des thématiques de logement et d'aménagement du territoire. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 40,14%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (12,69%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,95%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (56,71%), témoigne d'une population instruite à Montferrier-sur-Lez, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.