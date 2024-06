Résultat des législatives à Montigny-Lencoup : l'élection 2024 en direct

Regarder un peu moins loin en arrière apparaît également comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Montigny-Lencoup, avec 42,81%. L'extrême droite devançait alors Manon Aubry à 9,95% et François-Xavier Bellamy à 8,7%.

14:32 - Montigny-Lencoup avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022

Le choix de celui qui va présider la France est probablement la clé pour estimer une tendance politique locale. Il faut retenir que le RN avait affiché au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives il y a deux ans à Montigny-Lencoup que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La candidate avait engrangé 28,84% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 19,97% et 19,58%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 57,34% contre 42,66%).