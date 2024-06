Résultat des législatives à Montjean : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - 40,28% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Montjean Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,67% contre 40,28% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 13,6% et 5,48% des suffrages. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 38,5% contre 61,5%.

12:32 - Quel résultat à Montjean pour Ensemble ce dimanche ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un enseignement clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Montjean, cumulant 19,88% des votes sur place, contre 51,01% pour Yannick Favennec (LREM). Montjean n'aura d'ailleurs pas l'occasion de voter pour un second tour, la circonscription complète ayant élu son député dès le premier round !

11:02 - Montjean : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives La structure démographique et socio-économique de Montjean façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des législatives. Avec une densité de population de 51 habitants par km² et 50,43% de population active, ces données pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,48% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 8,44%, souligne que l'agriculture reste une composante significative de la ville. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,78%) met en lumière des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,69%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Montjean mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 21,25% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Montjean pour les élections législatives Afin de comprendre le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des derniers scrutins électoraux. Début juin, à l'occasion des européennes, sur les 775 inscrits sur les listes électorales à Montjean, 48,65% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 49,51% lors des élections européennes de 2019. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 738 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 22,09% étaient restés chez eux. L'abstention était de 17,97% au deuxième tour. Les populations des grandes et moyennes communes votent souvent moins que dans les petites, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives ?