Résultat des législatives à Montmorency : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Montmorency, quel candidat vont plébisciter les supporters de la gauche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui s'avance cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 15,44% à Montmorency. Mais ce sont 35% que peut en revanche viser la gauche, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (14,03%), de l'EELV Marie Toussaint (5,66%) ou encore de Léon Deffontaine (1,55%). La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Montmorency, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 30,28% des votes dans la localité. Combien récupérera le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé comme très proche de l'alliance macroniste dans les sondages ?

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres à Montmorency avant les législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national lors des dernières élections européennes au niveau national, soit pas moins de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du Rassemblement national a toutes les chances de se situer tout proche des 20% à Montmorency. Un verdict qui concorde avec les points également grattés par la formation politique dans la localité ces dernières années : un bond de 6 points qui peut encore croître.

15:31 - Le 9 juin, la victoire du Rassemblement national à Montmorency Les résultats de ces législatives vont peut-être confirmer le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. 20,68% des voix se sont en effet portées vers le parti lepéniste de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Montmorency, devant Valérie Hayer à 17,62% et Raphaël Glucksmann à 15,44%. Le RN réunissait ainsi pas moins de 1579 habitants de Montmorency passés par les urnes.

14:32 - Qui est sorti gagnant de l'élection présidentielle à Montmorency ? Elément saillant : le RN avait enregistré au premier tour un meilleur résultat aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle. La leader du mouvement avait accumulé 12,26% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 33,68%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 23,66% et Marine Le Pen avec 12,26%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 27,44% contre 72,56%).

12:32 - Quel résultat à Montmorency pour Ensemble ce soir ? Le score du Rassemblement national sera très commenté à l'échelle locale pour ces élections de l'Assemblée nationale. Les législatives 2022 à Montmorency ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 9,31% dans la commune, partie intégrante de la 7ème circonscription du Val-d'Oise, alors que les candidats LREM rassembleront 31,95% des voix. Le parti sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Démographie et politique à Montmorency, un lien étroit A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Montmorency fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 31,34% de cadres pour 21 870 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Ses 1 922 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 5 873 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 36% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,7% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Avec 2 118 résidents étrangers, Montmorency se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 3371,55 € par mois, la ville défend une économie stable malgré les défis. Montmorency manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux législatives à Montmorency ? À Montmorency, le taux d'abstention constituera immanquablement un facteur décisif des élections législatives 2024. Les appels à faire "barrage" à l'extrême-droite seraient susceptibles de augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Montmorency. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 21,85% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 27,4% au deuxième tour. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,25% au premier tour. Au second tour, 49,44% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Montmorency ? Quel député succédera à Dominique Da Silva dans la 7ème circonscription du Val-d'Oise ?