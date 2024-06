Résultat des législatives à Mortcerf : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Un RN au sommet aussi à Mortcerf début juin ? Les résultats de ce dimanche 30 juin seront peut-être comparables avec le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file en 2024, était en effet au plus haut à Mortcerf, avec 42,86%, soit 255 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique a alors devancé Valérie Hayer à 12,44% et Raphaël Glucksmann à 8,57%.

14:32 - Quel a été le verdict de la présidentielle 2022 à Mortcerf ? C'est probablement l'élection présidentielle qui est l'indice le plus révélateur concernant l'inclinaison des habitants d'une commune. On remarque que le Rassemblement national avait affiché au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives 2022 à Mortcerf que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. La patronne de la formation avait engrangé 29,73% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 25,25% et 15,05%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 53,38% contre 46,62%).

12:32 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Mortcerf ? Lors des élections du Parlement en 2022, le RN arrivait en pôle position à Mortcerf. C'est en effet Aymeric Durox qui se classait en pôle position au premier tour avec 33,14% dans la commune, qui votait pour la 4ème circonscription de Seine-et-Marne. C'est pourtant Isabelle Perigault (Les Républicains) qui s'imposait chez les électeurs de Mortcerf au second tour, avec 50,88%.

11:02 - Comment la composition démographique de Mortcerf façonne les résultats électoraux ? La démographie et le contexte socio-économique de Mortcerf façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec un taux de chômage de 7,67% et une densité de population de 81 habitants/km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (16,5%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 517 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,03%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,21%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Mortcerf mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 30,49% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Retour sur l'abstention lors des législatives à Mortcerf Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 1 436 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Pendant les précédentes européennes, 40,78% des personnes aptes à voter à Mortcerf avaient boudé les urnes. L'abstention était de 45,58% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,86% au premier tour. Au deuxième tour, 51,93% des votants ne se sont pas déplacés. En proportion, à l'échelle de la France, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, c'était presque un record.