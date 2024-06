Résultat des législatives à Moulle : l'élection 2024 en direct

11:02 - Analyse socio-économique de Moulle : perspectives électorales

La structure démographique et socio-économique de Moulle définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des élections législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le village, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,78%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (79,3%) met en avant le poids des enjeux liés au logement et à l'urbanisme. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (14,78%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 514 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (5,52%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (6,83%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Moulle mettent en avant une diversité de qualifications, avec 30,86% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.