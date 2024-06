En direct

19:37 - À Nanteuil-en-Vallée, quels reports de voix à gauche ce soir ? L'autre question de ces élections législatives sera celle du vote de gauche après l'arrivée du Front populaire, un an après la disparition de la Nupes. Au cours du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 19,38% des bulletins dans la commune. Une somme à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment obtenu 10,37% à Nanteuil-en-Vallée pour les élections continentales. Reste que dans la cité, il faudra aussi jauger les 5,09% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 5,68% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,11% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un total de 24% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres avant les législatives à Nanteuil-en-Vallée Difficile de résumer clairement cette masse de données. Mais des indices se dégagent… En regardant la progression du RN qui ressort des dernières élections européennes au niveau national, soit environ huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du RN a toutes les chances de se situer pas loin des 20% à Nanteuil-en-Vallée. Un chiffre qui paraît logique compte tenu des suffrages également arrachés par la formation politique sur place ces dernières années et qui correspond en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - Nanteuil-en-Vallée dans la moyenne française concernant Bardella le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière semble également évident au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin, le résultat qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un marqueur important. Le score de la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Nanteuil-en-Vallée, à 34,83%, soit 178 voix. Le mouvement nationaliste doublait alors Valérie Hayer à 11,94% et Raphaël Glucksmann à 10,37%.

14:32 - 27,46% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Nanteuil-en-Vallée L'inclinaison des habitants d'une commune émerge sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen avait fini première avec 27,46% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Nanteuil-en-Vallée. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,41% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,48%. La quatrième place revenait à Jean Lassalle, avec 6,52% des suffrages pour sa part. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,11% contre 52,89%.

12:32 - Quel verdict lors des législatives 2022 à Nanteuil-en-Vallée ? Le résultat obtenu par la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera l'observation majeure à l'échelle locale pour cette élection des députés 2024. Lors des législatives il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Nanteuil-en-Vallée, récoltant 13,57% des suffrages sur place, contre 21,71% pour Laurent Fouillet (Divers). Sur la commune de Nanteuil-en-Vallée, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie au cours du second tour, confirmant la mise à l'écart du RN.

11:02 - Le poids démographique et économique de Nanteuil-en-Vallée aux élections législatives La structure démographique et socio-économique de Nanteuil-en-Vallée façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des élections législatives. Avec 38,84% de population active et une densité de population de 19 habitants par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 14,36% pourrait agir sur les attentes des électeurs en matière de mesures sur le travail. Le taux d'agriculteurs, qui représente 7,38%, souligne le poids de l'agriculture dans l'économie locale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 13,32% et d'une population étrangère de 12,02% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Un pourcentage de résidences secondaires de 26,75%, comme à Nanteuil-en-Vallée, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

09:32 - Participation aux dernières élections législatives à Nanteuil-en-Vallée : facteurs et implications À Nanteuil-en-Vallée, le niveau de participation constituera l'un des critères clés du scrutin législatif. Pour rappel, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et seulement 52,4% au deuxième tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 74,25% dans la localité, contre une participation de 73,39% au premier tour, ce qui représentait 739 personnes.