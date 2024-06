Résultat des législatives à Néant-sur-Yvel : l'élection 2024 en direct

La communauté des électeurs de Néant-sur-Yvel avait offert un plébiscite à Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République de 2022. La cheffe de file du Rassemblement national prenait la tête avec 29,39% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 27,37% et 19,44% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 5,29% des suffrages pour sa part. Avec 47,54%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,46%.

11:02 - Néant-sur-Yvel : démographie, élections et perspectives d'avenir

Les données démographiques et socio-économiques de Néant-sur-Yvel révèlent des tendances nettes qui pourraient influer sur le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de 33% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,45%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (76,06%) met en relief l'importance des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (65,12%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 463 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,80%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (11,49%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 14,91%, comme à Néant-sur-Yvel, indique un tourisme important dans la région. Cela peut affecter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.