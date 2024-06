Résultat des législatives à Neufmoutiers-en-Brie : l'élection 2024 en direct

La typologie politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection de celui qui va présider la France. Il faut retenir que le Rassemblement national avait fait au premier tour un meilleur score aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La patronne de la formation avait rassemblé 29,9% au premier tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 21,22% et 15,27%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 53,26% contre 46,74%).

11:02 - Élections législatives à Neufmoutiers-en-Brie : un éclairage démographique

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Neufmoutiers-en-Brie déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. La répartition par âge peut agir sur les orientations des politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le village, 48% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 10,71% ont plus de 60 ans. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (87,67%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 349 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,61%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,24%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 12,94% à Neufmoutiers-en-Brie, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.